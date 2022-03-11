ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине и захватили два БТР

Силы сопротивления в Черниговской области Украины освободили 5 населенных пунктов от российских войск.

Силы сопротивления в Черниговской области Украины освободили 5 населенных пунктов от российских войск.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Север".

Отмечается, что подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что "их бросило высшее военно-политическое руководство".

"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавили украинские бойцы.

Ранее Вооруженные Силы Украины вытеснили российских военнослужащих из Дергачей на Харьковщине и полностью контролируют территорию.