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ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине и захватили два БТР

ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине и захватили два БТР Силы сопротивления в Черниговской области Украины освободили 5 населенных пунктов от российских войск.
В регионе
11 марта 2022 г. 14:03
ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине и захватили два БТР

Силы сопротивления в Черниговской области Украины освободили 5 населенных пунктов от российских войск.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Facebook сообщает Оперативное командование "Север".

Отмечается, что подразделения РФ не способны в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что "их бросило высшее военно-политическое руководство".

"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавили украинские бойцы.

Ранее Вооруженные Силы Украины вытеснили российских военнослужащих из Дергачей на Харьковщине и полностью контролируют территорию.

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