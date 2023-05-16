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ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом

ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом Украинские военные освободили от ВС России около 20 квадратных километров в Бахмутском районе.
В регионе
16 мая 2023 г. 18:06
ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом

Украинские военные освободили от ВС России около 20 квадратных километров в Бахмутском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила замминистра обороны Украны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от противника на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, противник подтягивает подразделения профессиональных десантников", - написала заместитель министра.

Маляр подчеркнула, что тяжелые бои продолжаются с разным результатом.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces liberates 20 sq. km near Bakhmut
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmutun 20 kvadrat kilometrini azad edib

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