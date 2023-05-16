ВСУ освободили 20 квадратных км под Бахмутом

Украинские военные освободили от ВС России около 20 квадратных километров в Бахмутском районе.

Украинские военные освободили от ВС России около 20 квадратных километров в Бахмутском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила замминистра обороны Украны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от противника на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, противник подтягивает подразделения профессиональных десантников", - написала заместитель министра.

Маляр подчеркнула, что тяжелые бои продолжаются с разным результатом.