ВСУ: Нравственно-психологическое состояние российских войск остается низким

На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки группировкой Объединенных сил было разгромлено 7 атак российских войск. Украинские военнослужащие уничтожили 8 танков, 8 единиц бронетехники и 3 - автомобильную технику, один миномет.

На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки группировкой Объединенных сил было разгромлено 7 атак российских войск. Украинские военнослужащие уничтожили 8 танков, 8 единиц бронетехники и 3 - автомобильную технику, один миномет.

Как передает Report, об этом сообщается в странице Facebook Генштаба ВС Украины.

"ВВС ВС Украины за предыдущие сутки сбили 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация нанесла разрушительные удары по целям противника", - сказано в сообщении.

"Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. За месяц войны он понес значительные потери. Несмотря на это, военно-политическое руководство не отказывается продолжать преступные действия.

По имеющейся информации, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым ежедневно в медучреждения города Севастополя прибывает в среднем от 50 до 100 пострадавших.

Морально-психологическое состояние войск противника остается низким.

На маршрутах передвижения российских военных колоний по территории Республики Беларусь выявлены факты продажи военнослужащими топлива и обеспечения, либо их обмена на алкогольные напитки.

Российские военные продолжают терроризировать и запугивать местных жителей на временно оккупированные территории. Зафиксированы случаи грабежа, похищения и имущества", - отмечает Генштаб ВСУ.