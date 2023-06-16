ВСУ на Таврическом направлении уничтожили четыре роты ВС РФ и 53 единицы техники

ВС Украины за сутки ликвидировали четыре роты ВС РФ и поразили 53 единицы техники на Таврическом направлении.

ВС Украины за сутки ликвидировали четыре роты ВС РФ и поразили 53 единицы техники на Таврическом направлении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в соцсетях сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продолжают вытеснять противника с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1 481 огневое задание", - сообщил он.

По его словам, также было уничтожено три склады боеприпасов ВС РФ.