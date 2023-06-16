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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили четыре роты ВС РФ и 53 единицы техники

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили четыре роты ВС РФ и 53 единицы техники ВС Украины за сутки ликвидировали четыре роты ВС РФ и поразили 53 единицы техники на Таврическом направлении.
В регионе
16 июня 2023 г. 17:06
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили четыре роты ВС РФ и 53 единицы техники

ВС Украины за сутки ликвидировали четыре роты ВС РФ и поразили 53 единицы техники на Таврическом направлении.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в соцсетях сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продолжают вытеснять противника с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1 481 огневое задание", - сообщил он.

По его словам, также было уничтожено три склады боеприпасов ВС РФ.

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Версия на английском языке Ukraine destroys 4 divisions of Russian Army 
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı komandan: “Tavriya istiqamətində Rusiyanın 4 bölüyü məhv edilib”

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