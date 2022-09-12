ВСУ на отдельных участках Харьковской области вышли к границе с Россией

ВС Украины продолжают освобождать Харьковскую область от российских войск. В отдельных участках региона украинская армия вышла к государственной границе с Россией.

ВС Украины продолжают освобождать Харьковскую область от российских войск. В отдельных участках региона украинская армия вышла к государственной границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, противник продолжает покидать свои позиции и бежать вглубь ранее оккупированных территорий, или же сразу в Россию. Вчера российские военные бежали из населенных пунктов Великий Бурлук и Двухлетняя Купянского района.

Как отметил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейненко, пограничники в составе Сил продолжают уничтожать противника и укрепляться на освобожденных территориях.

09.26

Вооруженные силы Украины за сутки освободили более 20 населенных пунктов, проводятся стабилизационные мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Противник продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки ВС России нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.