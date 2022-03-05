ВСУ: На Харьковском направлении российские войска оттеснены к границе

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска к границе.

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска к границе.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ВСУ.

"На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и отбросили российские войска к границе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные уничтожили три танка противника, а четвертый, который российские военные просто бросили, перешел как трофей к ВСУ.

УНИАН сообщает, что на Харьковщине за семь дней войны с Россией ликвидировали более 500 единиц российской техники.