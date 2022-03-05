О нас
Аудио новости

ВСУ: На Харьковском направлении российские войска оттеснены к границе

ВСУ: На Харьковском направлении российские войска оттеснены к границе На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска к границе.
В регионе
5 марта 2022 г. 11:18
ВСУ: На Харьковском направлении российские войска оттеснены к границе

На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска к границе.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ВСУ.

"На Харьковском направлении Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и отбросили российские войска к границе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные уничтожили три танка противника, а четвертый, который российские военные просто бросили, перешел как трофей к ВСУ.

УНИАН сообщает, что на Харьковщине за семь дней войны с Россией ликвидировали более 500 единиц российской техники.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine: Russian troops pushed back to border in Kharkiv direction

Самое важное

Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23
Исполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
ФотоИсполнительный директор UN-HABITAT ознакомилась с разрушениями в Агдаме
4 марта 2022 г. 13:09
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
В Азербайджане меняются местами рабочий и выходной дни недели
3 марта 2022 г. 19:19
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
МИД: Обеспечен переход 540 человек из России в Азербайджан
3 марта 2022 г. 18:55
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника Ичеришехер
Шахин Сейидзаде назначен председателем правления заповедника "Ичеришехер"
3 марта 2022 г. 11:24
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права
2 марта 2022 г. 23:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi