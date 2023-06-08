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ВСУ на Бахмутском направлении освободили территорию площадью более 2 кв. км

ВСУ на Бахмутском направлении освободили территорию площадью более 2 кв. км За последние сутки подразделение Третей штурмовой бригады освободило от российских войск территорию площадью более 2 кв. км (1,8 км вдоль фронтовой линии и 1,2 км в глубину) на Бахмутском направлении.
В регионе
8 июня 2023 г. 16:11
ВСУ на Бахмутском направлении освободили территорию площадью более 2 кв. км

За последние сутки подразделение Третей штурмовой бригады освободило от российских войск территорию площадью более 2 кв. км (1,8 км вдоль фронтовой линии и 1,2 км в глубину) на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады ВС РФ и сформированные из заключенных отряды "шторм Z". В результате 30 российских военных убиты, 40 ранены.

Также сообщается, что ликвидированы склады боевой техники (ББМ, танки и т.д.) и вооружения ВС РФ.

Сейчас также ведутся ожесточенные бои возле Орехово-Василевки и Берховки.

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Версия на английском языке Ukraine’s Armed Forces in Bakhmut direction liberate area of over 2 sq. km.

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