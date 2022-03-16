ВСУ ликвидировали 4 генералов российской армии

Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.

Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД).

Украинская армия ликвидировала:

генерал-майора Тушаева Магомеда

генерал-майора Герасимова Виталия

генерал-майора Колесникова Андрея

генерал-майора Суховецкого Андрея

полковника Захарова Андрея

полковника Порохню Сергея

полковника Николаева Игоря

подполковника Агаркова Юрия

подполковника Софронова Дмитрия

подполковника Ермолина Михаила