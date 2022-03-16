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ВСУ ликвидировали 4 генералов российской армии

ВСУ ликвидировали 4 генералов российской армии Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.
В регионе
16 марта 2022 г. 08:32
ВСУ ликвидировали 4 генералов российской армии

Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД).

Украинская армия ликвидировала:

генерал-майора Тушаева Магомеда

генерал-майора Герасимова Виталия

генерал-майора Колесникова Андрея

генерал-майора Суховецкого Андрея

полковника Захарова Андрея

полковника Порохню Сергея

полковника Николаева Игоря

подполковника Агаркова Юрия

подполковника Софронова Дмитрия

подполковника Ермолина Михаила

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Версия на английском языке Ukrainian army: 4 Russian generals, 3 colonels killed
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu: Rusiyanın 4 generalı, 3 polkovniki öldürülüb

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