ВСУ ликвидировали 4 генералов российской армии

Украинские военные ликвидировали за время войны как минимум 10 членов высшего командования войск российских оккупантов. Обнародованы имена идентифицированных генералов, полковников и подполковников армии РФ.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО (ЦПД).
Украинская армия ликвидировала:
генерал-майора Тушаева Магомеда
генерал-майора Герасимова Виталия
генерал-майора Колесникова Андрея
генерал-майора Суховецкого Андрея
полковника Захарова Андрея
полковника Порохню Сергея
полковника Николаева Игоря
подполковника Агаркова Юрия
подполковника Софронова Дмитрия
подполковника Ермолина Михаила