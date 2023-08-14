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ВСУ: Есть вероятность наступления ЧВК "Вагнер" на Киев с территории Беларуси

ВСУ: Есть вероятность наступления ЧВК "Вагнер" на Киев с территории Беларуси Вероятность наступления наемников ЧВК "Вагнера" с территории Беларуси на Киев существует. Украинская разведка постоянно мониторит ситуацию, а военное командование делает все, чтобы не допустить успешных действий противника.
В регионе
14 августа 2023 г. 10:34
ВСУ: Есть вероятность наступления ЧВК Вагнер на Киев с территории Беларуси

Вероятность наступления наемников ЧВК "Вагнера" с территории Беларуси на Киев существует. Украинская разведка постоянно мониторит ситуацию, а военное командование делает все, чтобы не допустить успешных действий противника.

Как передает Report, об этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.

"Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - сказал Наев.

Однако, по его словам, это не значит, что в дальнейшем "вагнеровцы" не могут попытаться пойти на Киев.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı general: “Vaqner” Belarusdan Kiyevə hücum edə bilər"

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