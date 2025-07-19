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Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России

Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России 18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в "Официальном журнале ЕС".
В регионе
19 июля 2025 г. 06:21
Вступил в силу 18-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против народного артиста России Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на постановление Совета ЕС о введении 18-го пакета санкций против РФ.

В списке, помимо Шахназарова, оказались Ильшат Шагиахметов, глава Фонда развития территорий, Ольга Бурова, первый замминистра культуры Крыма, Владимир Курьянов, исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета, Виктор Фофанов, гендиректор "Волгатранс", Александр Ушко, топ-менеджер компании "Технология развития открытых систем", Татьяна Литвиненко, акционер "Фосагро", Никита Захаров, которого ЕС связывает с компанией "Аэроскан", а также другие лица.

05:28

18-й пакет санкционных мер Евросоюза против России вступил в силу.

Как передает Report, соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Запретительные меры вступают в силу с момента публикации", - отмечается в документе.

В этот пакет вошли снижение "потолка цен" на российскую нефть до 47,6$ за баррель и рестрикции против 105 перевозящих ее танкеров, запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками", внесение в черный список еще 22 банков и полный запрет финансовых транзакций с ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций, а также экспортные ограничения и расширение черного списка юридических и физических лиц.

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