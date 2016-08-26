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    Встреча глав Генштабов России и Турции перенесена

    О причинах переноса встречи не сообщается

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Встреча глав Генштабов ВС России и Турции Валерия Герасимова и Хулуси Акара в пятницу не состоится.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, о причинах переноса переговоров не сообщается.

    По информации, встреча перенесена на более поздний срок.

    Отметим, что 26 августа В.Герасимов планировал визит в Генштаб ВС Турции вместе с сопровождающей его делегацией, где должен был встретиться с турецким коллегой.

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