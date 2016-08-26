Встреча глав Генштабов России и Турции перенесена

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Встреча глав Генштабов ВС России и Турции Валерия Герасимова и Хулуси Акара в пятницу не состоится.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, о причинах переноса переговоров не сообщается.

По информации, встреча перенесена на более поздний срок.

Отметим, что 26 августа В.Герасимов планировал визит в Генштаб ВС Турции вместе с сопровождающей его делегацией, где должен был встретиться с турецким коллегой.