​Встреча турецких и израильских дипломатов подтвердилась

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил встречу дипломатов страны с израильскими представителями.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, министр иностранных дел сообщил, что для нормализации турецко-израильских отношений проведение подобных встреч - нормальное явление.

По информации, советник министра иностранных дел Турции Ферудин Синироглу встретился в Италии с директором министерства иностранных дел Израиля. Подтвердивший данную встречу министр заявил: "Как можно договариваться, не встречаясь? Между странами ведутся переговоры на уровне специалистов".

М.Чавушоглу также затронул вопрос компенсации семьям погибших во время событий на судне Mavi Marmara и блокады Газы: "Мы ждем ответа от противоположной стороны. Из-за внутриполитических процессов в Израиле этот процесс затянулся".