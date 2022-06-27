Встреча Турция-Украина-Россия-ООН пройдет в Стамбуле

В Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча Турции, Украины, России и ООН.

В Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча Турции, Украины, России и ООН.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы проведем встречу Турция-Украина-Россия-ООН в Стамбуле. На встрече будет обсуждаться вопрос перевозки украинского зерна морским транспортом.

"В настоящее время разрабатывается план. Район Одесского порта был заминирован украинцами, когда началась война. И верно то, что они не хотят его разминировать, поскольку Россия может вторгнуться", - отметил он.

По его словам, переговоры между сторонами продолжаются.

"Сейчас все хотят, чтобы доставка зерна началась. Называются разные числа. В настоящее время утверждается, что Россия и Украина вместе имеют около 40 млн тонн зерна. Это серьезная цифра, это около 30-35% зерна во всем мире. Определение этого коридора и начало отгрузки займет 3-4 недели", - добавил Калын.