Встреча Турции, Швеции и Финляндии по членству в НАТО запланирована на 26 августа

Первая после мадридского саммита НАТО встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в альянсе северных стран планируется 26 августа.

Первая после мадридского саммита НАТО встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в альянсе северных стран планируется 26 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Пока мы не видим выполнения Швецией и Финляндией обязательств, закрепленных в меморандуме и данных устно, которые касаются их членства в НАТО. Однако мы готовы к проведению переговоров. Первая такая встреча с представителями Швеции и Финляндии планируется на 26 августа", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Власти Турции ранее заявляли, что меморандум, подписанный с Швецией и Финляндией на полях июньского саммита НАТО, не носит окончательного характера и турецкий парламент может не одобрить его, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня меморандум, снимающий преграды на пути вступления двух стран в НАТО. Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической организацией, ее ответвлениями, а также организацией ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.