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Встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась

Встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.
В регионе
20 июля 2022 г. 17:01
Встреча союзников в формате Рамштайн-4 началась

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство обороны США.

Министр обороны США Ллойд Остин уже выступил на встрече со вступительной речью.

На этот раз встреча руководителей министерств обороны проходит онлайн.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитр Кулеба заявлял, что на четвертом "Рамштайне" планируется анонсирование новых поставок оружия для Вооруженных сил Украины.

Во время переговоров также могут обсудить вопросы, возникающие с логистикой или принятием решений по поставкам.

Кроме этого, к формату могут присоединятся новые государства.

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Версия на английском языке Meeting of allies in Rammstein-4 format kicks off

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