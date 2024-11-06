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Встреча секретарей Совбезов стран СНГ пройдет 7 ноября

Встреча секретарей Совбезов стран СНГ пройдет 7 ноября Секретари Советов безопасности государств - участников СНГ в ходе 12-й встречи 7 ноября обсудят широкий круг вопросов, связанных с угрозами сотрудничеству стран Содружества.
В регионе
6 ноября 2024 г. 15:21
Встреча секретарей Совбезов стран СНГ пройдет 7 ноября

Секретари Советов безопасности государств - участников СНГ в ходе 12-й встречи 7 ноября обсудят широкий круг вопросов, связанных с угрозами сотрудничеству стран Содружества.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"Повестка традиционно насыщенная, обсуждать будем многие вопросы. Это вопросы, связанные, естественно, как и положено, с безопасностью, вопросы гибридного противодействия развитию нашего дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ", - сказал он.

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