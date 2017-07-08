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    Встреча Путина, Меркель и Макрона проходит в Гамбурге

    Беседа проходит за рабочим завтраком
    © Tass.ru

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона началась в Гамбурге в отеле Atlantic. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа проходит за рабочим завтраком.

    Как ранее заявил  журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры России, Франции и Германии будут обсуждать прежде всего тему украинского урегулирования. Участники "нормандской четверки" проведут беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в "двадцатку" и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

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