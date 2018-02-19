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    Встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется на начало апреля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

    "Переговоры между Турцией, Россией и Ираном по урегулированию проблем в Сирии продолжаются. Четырнадцатого марта будет проведена встреча с участием наших министров иностранных дел в Москве. Шестнадцатого марта в Астане с участием Ирана пройдет трехсторонняя встреча", — сказал он журналистам в Анкаре.

    По его словам, встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля в Турции, но дата пока не определена. После нее, как ожидается, пройдет саммит РФ-Турция-Иран по Сирии, добавил Боздаг.

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