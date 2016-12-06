Обнародовано время встречи президентов Турции и России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на первую половину 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

"Мы договорились ускорить подготовку проектов программных документов о том, как нам работать на будущее. А также подготовить все необходимые документы к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня, который на уровне президентов планируется в первой половине следующего года", - заявил Медведев.