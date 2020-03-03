Лавров: Встреча Путина и Эрдогана может нормализовать ситуацию в Идлибе

Россия надеется, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеб Таййип Эрдогана исправит ситуацию с выполнением договоренностей по Идлибу.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы не можем содействовать решению проблем миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом, к чему призывают некоторые политические деятели в Европе", - сказал он.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в сирийском Идлибе с 27 февраля проводится операция "Весенний щит".