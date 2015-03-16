Встреча президентов России, Казахстана и Беларуси состоится в Астане 20 марта

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Перенесенная ранее встреча президентов Казахстана, России и Беларуси Нурсултана Назарбаева, Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 20 марта. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", заявил пресс-секретарь главы Казахстана Даурен Абаев.

"Встреча состоится 20 марта в Астане. На сегодняшний день российская и белорусская стороны подтвердили свое участие", - заявил Абаев.

Также он отметил, что причиной переноса встречи стал "плотный график лидеров трех государств".

Напомним, что трехстороннюю встречу планировалось провести 13 марта в Астане. На повестке дня стоят вопросы экономического взаимодействия и международная проблематика. Однако 11 марта стало известно о переносе встрече.