Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" завершилась

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже.

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась 8,5 часа.

Российскую делегацию представлял заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Козак, французскую делегацию – дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, германскую делегацию – советник Канцлера по внешней политике Йенс Плетнер, украинскую делегацию – Глава Администрации Президента. Андрей Ермак.

Нормандский формат переговоров по Украине действует с июня 2014 года.