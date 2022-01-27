О нас
Report Georgia
Аудио новости

Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" завершилась

Встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" завершилась Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже.
В регионе
27 января 2022 г. 00:11
Встреча политических советников лидеров нормандской четверки завершилась

Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) завершились в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась 8,5 часа.

Российскую делегацию представлял заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Козак, французскую делегацию – дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн, германскую делегацию – советник Канцлера по внешней политике Йенс Плетнер, украинскую делегацию – Глава Администрации Президента. Андрей Ермак.

Нормандский формат переговоров по Украине действует с июня 2014 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Normand dördlüyü"nün Ukrayna ilə bağlı toplantısı başa çatıb
Версия на английском языке Paris hosts Normandy Quartet meeting on Ukraine

Другие новости из категории

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
27 января 2022 г. 00:16
Производитель в России предупредил торговые сети о повышении цен на хлеб
Производитель в России предупредил торговые сети о повышении цен на хлеб
26 января 2022 г. 17:52
Энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек
Энергосбой в Центральной Азии затронул более 40 млн человек
26 января 2022 г. 17:22
Лавров: советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России
Лавров: советского разведчика Рихарда Зорге могут перезахоронить в России
26 января 2022 г. 16:04
Помощник премьера Армении освобожден от должности
Помощник премьера Армении освобожден от должности
26 января 2022 г. 15:18
Впервые в Турции построят хранилище электроэнергии
Впервые в Турции построят хранилище электроэнергии
26 января 2022 г. 13:41
Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки
Саудовская Аравия нанесла около 50 авиаударов по Йемену за сутки
26 января 2022 г. 13:15
Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом
Премьер Таиланда впервые за более чем 30 лет прибыл в Саудовскую Аравию с визитом
26 января 2022 г. 12:42
В России за сутки госпитализировали свыше 12 тыс. человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали свыше 12 тыс. человек с COVID-19
26 января 2022 г. 12:35
Совфед России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
Совфед России одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
26 января 2022 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi