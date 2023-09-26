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Встреча между Лукашенко и Путиным состоится 15 октября

Встреча между Лукашенко и Путиным состоится 15 октября Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 15 октября в Кыргызстане.
В регионе
26 сентября 2023 г. 12:36
Встреча между Лукашенко и Путиным состоится 15 октября

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 15 октября в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил Лукашенко в ходе встречи с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко, который находится с визитом в Беларуси.

Президент Беларуси сообщил, что созвонился с Путиным 25 сентября и обсудил два проекта - по производству самолетов и по строительству железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области.

"И 15 октября… мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим. Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации… Второе, что нас касается, - это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Санкт-Петербург, чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир", - отметил Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Putinlə oktyabrın 15-də görüşəcək

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