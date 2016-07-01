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    Главы МИД Турции и России провели встречу в Сочи - ОБНОВЛЕНО

    Чавушоглу: На встрече обсуждены региональные вопросы

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Cочи завершилась встреча министров иностранных дел России и Турции - Сергя Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Как сообщает Report, по итогам встречи М. Чавушоглу заявил журналистам, что стороны обсудили региональные вопросы.

    По его словам, встреча с Лавровым прошла в конструктивном ключе.

    ***13:06

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях СМИД ОЧЭС в Сочи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    На встречу отведено 40 минут.

    Как заявил ранее Лавров, с турецким коллегой будет обсуждаться, в частности, урегулирование в Сирии.

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