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    Встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Турции в мае

    Главы МИД 28 стран альянса будут участвовать в комплексных консультациях по основным вопросам

    Баку. 15 января. REPORT.AZ Встреча министров иностранных дел стран-участниц НАТО состоится в мае в Турции. Как отмечает Report, об этом говорится в полученном РИА Новости сообщении МИД Турции.

    "Очередная встреча глав МИД стран-участниц НАТО пройдет 13-14 мая 2015 года в Анталье. Министры иностранных дел 28 стран альянса будут участвовать в комплексных консультациях по основным вопросам, стоящим на повестке дня. Ожидается, что ряд дополнительных сессий будет проходить с участием глав МИД стран-партнеров", - говорится в заявлении ведомства.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство отмечает, что проведение данного мероприятия показывает значимость Турции в военной организации.

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