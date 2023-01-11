Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в январе в Москве

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве.

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в текущий момент в африканском турне, должен вернуться домой 14 января.

"Предполагается, что он может отправиться в Москву в период с 14 по 16 января или же Чавушоглу может посетить Москву после поездки в Вашингтон, которая состоится 17 января", - отмечает издание.

По данным издания, на переговорах будет обсуждаться ситуация в Сирии, борьба с террористическими организациями, возвращение беженцев в Турцию.

Отметим, что ранее сообщалось, что встреча глав внешнеполитических ведомств может состояться в ОАЭ.