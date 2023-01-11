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Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в январе в Москве

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в январе в Москве Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве.
В регионе
11 января 2023 г. 09:09
Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в январе в Москве

Встреча глав МИД России, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в текущий момент в африканском турне, должен вернуться домой 14 января.

"Предполагается, что он может отправиться в Москву в период с 14 по 16 января или же Чавушоглу может посетить Москву после поездки в Вашингтон, которая состоится 17 января", - отмечает издание.

По данным издания, на переговорах будет обсуждаться ситуация в Сирии, борьба с террористическими организациями, возвращение беженцев в Турцию.

Отметим, что ранее сообщалось, что встреча глав внешнеполитических ведомств может состояться в ОАЭ.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Türkiyə, Rusiya və Suriya XİN rəhbərləri yanvarda Moskvada görüşə bilər”
Версия на английском языке Russian, Turkish, Syrian FMs may meet in Moscow in January

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