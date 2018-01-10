 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Встреча глав МИД России и Ирана проходит в Москве

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России. 

    В ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов.

    После визита в Россию Зариф отправится в Европу, где встретится с министрами иностранных дел трех стран сообщества, входящих в шестерку по иранскому ядерному досье, - Германии, Франции и Великобритании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi