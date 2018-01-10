Встреча глав МИД России и Ирана проходит в Москве

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД России.

В ходе встречи будет обсужден широкий круг вопросов.

После визита в Россию Зариф отправится в Европу, где встретится с министрами иностранных дел трех стран сообщества, входящих в шестерку по иранскому ядерному досье, - Германии, Франции и Великобритании.