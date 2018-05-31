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    Встреча глав МИД РФ и КНДР началась в Пхеньяне

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Ли Ён Хо начали переговоры в Пхеньяне, куда глава российского дипведомства прибыл в четверг для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит в здании Верховного народного собрания.

    Как сообщили ранее в МИД РФ, стороны также рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные и региональные проблемы.

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