Встреча глав МИД РФ и КНДР началась в Пхеньяне

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Ли Ён Хо начали переговоры в Пхеньяне, куда глава российского дипведомства прибыл в четверг для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча проходит в здании Верховного народного собрания.

Как сообщили ранее в МИД РФ, стороны также рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений и ключевые международные и региональные проблемы.