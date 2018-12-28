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    Встреча глав МИД и минобороны России и Турции пройдет завтра в формате "2+2"

    Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Встреча министров иностранных дел и обороны России и Турции пройдет 29 декабря в Москве в формате "два плюс два". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам замглавы МИД России Михаил Богданов.

    "Турецкая делегация посетит Москву 29 декабря, пройдут переговоры глав МИД и министров обороны", - сказал он.

    Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик сообщил, что в состав делегации войдут официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

    Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен посетить Россию.

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