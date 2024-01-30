Встреча глав МИД БРИКС пройдет в Нижнем Новгороде

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) состоится в июне в Нижнем Новгороде.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) состоится в июне в Нижнем Новгороде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году планируется более 200 мероприятий в десятках российских городов. Главное событие - это 16-й саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что страны БРИКС в 2024 году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах.