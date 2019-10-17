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Встреча Эрдогана и Пенса в Анкаре продлилась более 1,5 часов

Встреча Эрдогана и Пенса в Анкаре продлилась более 1,5 часов

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса в формате тет-а-тет завершилась в четверг в Анкаре. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган принимал Пенса в президентском дворце в столичном районе Бештепе, встреча продлилась более 1,5 часов.

Заявлений по итогам переговоров на данный момент сделано не было. Как ожидалось, основной их темой должна была стать операция Турции "Источник мира" в Сирии.

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