Вслед за вице-мэром Еревана может быть задержан и экс-глава Минздрава

Правоохранители в скором времени могут задержать депутата армянского парламента от правящей партии, экс-министра здравоохранения Арсена Торосяна.

Правоохранители в скором времени могут задержать депутата армянского парламента от правящей партии, экс-министра здравоохранения Арсена Торосяна.

Как передает Repоrt, об этом пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что после вчерашнего задержания вице-мэра Еревана Геворга Симоняна, кольцо вокруг Торосяна постепенно сжимается.

По сведениям газеты, следственный орган намерен отправить уведомление Торосяну с тем, чтобы тот явился на допрос в качестве свидетеля. Не исключено, что Антикоррупционный комитет может обратиться в генпрокуратуру с целью последующего представления в парламент ходатайства для лишения Торосяна неприкосновенности и уголовного преследования.

Задержанный ранее вице-мэр в бытность Торосяна министром был его заместителем. По версии следствия Симонян, занимая пост замминистра в 2020-2022 гг., не выполнил свои служебные обязательства в период борьбы с коронавирусом, вследствие чего государству нанесен значительный ущерб. Чиновник был задержан вечером 10 марта. Суд 11 марта рассматривает ходатайство Антикоррупционного комитета о его аресте.

Напомним, что Антикоррупционный комитет ранее сообщал, что в рамках госпрограммы по борьбе с COVID-19, на реализацию которой государство из резервного фонда выделило 26 млрд драмов (около 65 млн долларов), Симонян был назначен ответственным за координацию распределения медпомощи и финансовые потоки. Был утвержден список медучреждений, которые получали от государства компенсацию за услуги по диагностике, лечению и выявлению COVID-19. Сумма ущерба государству в результате незаконных действий группы людей, составила 119,5 млн драмов.