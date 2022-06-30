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Вслед за другими странами Бельгия прекратит выдачу туристических виз россиянам

Вслед за другими странами Бельгия прекратит выдачу туристических виз россиянам Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля.
В регионе
30 июня 2022 г. 10:47
Вслед за другими странами Бельгия прекратит выдачу туристических виз россиянам

Консульство Бельгии в России прекращает выдачу краткосрочных виз, в том числе туристических, с 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил оператор визовых центров VFS Global.

С июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также на визы для воссоединения семьи.

Ранее визовый центр Греции приостановил прием документов на визы у граждан России. Консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске не рассматривают заявления с 27 июня.

Правительство Чехии временно приостановило выдачу виз и разрешений на проживание гражданам РФ и Беларуси. Решение будет действовать до марта 2023 года.

Кроме того, посольство Дании в Москве в конце мая приостановило прием заявлений в России на получение краткосрочных виз и вида на жительство, за исключением официальных визитов.

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