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Всемирный банк выделит грант на восстановление инфраструктуры Украины

Всемирный банк выделит грант на восстановление инфраструктуры Украины Всемирный банк объявил о выделении гранта в 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
В регионе
12 апреля 2023 г. 20:51
Всемирный банк выделит грант на восстановление инфраструктуры Украины

Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн с возможностью дополнительного финансирования для доведения этой суммы до $300 млн.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. <...> Дополнительное финансирование в размере до $300 млн предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта", - говорится в заявлении организации.

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