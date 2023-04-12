Всемирный банк выделит грант на восстановление инфраструктуры Украины

Всемирный банк объявил о выделении гранта в 200 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн с возможностью дополнительного финансирования для доведения этой суммы до $300 млн.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. <...> Дополнительное финансирование в размере до $300 млн предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта", - говорится в заявлении организации.