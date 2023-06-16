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Всемирный банк ожидает снижения темпа роста экономики Грузии

Всемирный банк ожидает снижения темпа роста экономики Грузии Всемирный банк (ВБ) Грузии, несмотря на рост экономики (7,3%) за четыре месяца, ожидает снижения темпа ее роста в ближайшем будущем.
В регионе
16 июня 2023 г. 09:06
Всемирный банк ожидает снижения темпа роста экономики Грузии

Всемирный банк (ВБ) Грузии, несмотря на рост экономики (7,3%) за четыре месяца, ожидает снижения темпа ее роста в ближайшем будущем.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, говорится в отчете международного финансового института.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, рост ВВП в апреле 2023 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2023 года составил 7,3%.

"Экономический рост в основном обусловлен тратами на обслуживания, тогда как в промышленной деятельности наблюдается снижение. В будущем ожидается, что экономический рост замедлится до 4,4% в течение 2023 года, что отразит замедление роста в странах торговых партнеров Грузии, пока не стабилизируется на 5%", – говорится в отчете.

В то же время отмечается, что низкий уровень инфляции, достигший в мае отметки в 1,5% из-за низких международных цен и укрепления курса национальной валюты лари, сохранится ниже целевого уровня в 3% при условии жесткой монетарной политики.

При этом отмечено, что существующие риски сбалансированы с одной стороны тем, что изменение притока денежных средств вместе с ужесточением глобальных условий может оказать негативное влияние на курс лари и потенциально на макрофинансовую стабильность из-за высокого уровня долларизации, а с другой стороны – приток денежных средств может продолжиться на более долгий срок, и Грузия получит доход от обновления торговых связей и транспортных коридоров.

Между тем в глобальном плане ВБ прогнозирует снижение роста мировой экономики с 3,1% до 2,1%, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – с 4,1% до 2,9%.

При этом в странах с ведущей экономикой предполагается снижение роста с 2,6% до 0,7%. При этом для них окажется решающим ужесточение монетарной политики и рост цен на энергоресурсы.

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Версия на английском языке WB expects decline in Georgian economic growth rates

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