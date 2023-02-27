Всемирный банк оценил ущерб от землетрясений в Турции в 34,2 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб экономике Турции от землетрясений, произошедших 6 февраля, в размере 34,2 млрд долларов США, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков.

Всемирный банк (ВБ) оценил ущерб экономике Турции от землетрясений, произошедших 6 февраля, в размере 34,2 млрд долларов США, эта сумма может вырасти из-за продолжающихся афтершоков.

Как ередает Report, об этом говорится в сообщении банка.

"Два очень сильных землетрясения, произошедших 6 февраля, нанесли Турции прямой физический ущерб в размере 34,2 млрд долларов, что эквивалентно 4% ВВП страны в 2021 году", - говорится в сообщении.

Восстановление и ликвидация последствий бедствия могут обойтись Турции еще дороже. "В докладе также признается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут гораздо больше, возможно, в два раза, и что потери ВВП, связанные с экономическими нарушениями, также добавятся к стоимости землетрясений", - пояснили в ВБ.

Продолжающиеся афтершоки могут скорректировать указанную оценку, отмечается в сообщении банка.