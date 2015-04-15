Всемирно известная летняя резиденция иранских шахов - РЕПОРТАЖ

Иран, Рамсар.14 апреля. REPORT. AZ/ Мы не ошибемся, если назовем Исламскую Республику Иран страной контрастов. На севере страну покрывают леса, на юге - пустыни. Эти же слова можно отнести к расположению исторических памятников. Речь пойдет о городе Рамсар в провинции Мазандаран.

Возможно, многие и не слышали об этом городе. Однако это достаточно популярный среди туристов город в Иране. С географической точки зрения Рамсар находится в благоприятном для туризма пространстве. С одной стороны город окружен морем, с другой - лесами и горами.

В городе есть 22 отеля, 100 гостевых домов и 29 туристических центров. Здесь созданы все условия как для морского туризма, так и экотуризма, горного, оздоровительного и экстремального туризма.

Другая особенность города связана с историческими местами. Наиболее известным историческим памятником является Мраморный дворец, построенный иранским шахом Рза Пехлеви в качестве летней резиденции шахской семьи. Дворец построен из различного вида иранского мрамора. Дворец площадью 600 кв. м. окружен территорией в 6000 кв. м. В саду произрастают различные виды растений. Во дворце наряду с комнатами отдыха есть конференц-зал и приемные.

Построенный в 1937 году дворец после Иранской исламской революции 1979 года остался без присмотра. Однако в 2000 году дворец начал функционировать в качестве музея. Сам шах Рза Пехлеви жил здесь четыре года. После него во дворце 37 лет жил Мухаммед Рза Пехлеви.

В целом, в музее демонстрируется более 500 экспонатов, большинство из них принадлежит иранским шахам. Мебель во дворце относится, в основном, к XVIII и XIX векам и привезена из Европы. Ковры и шторы из золотых нитей являются работами иранских мастеров. Этот дворец не ремонтировался и сохранен в своем первозданном виде. За 15 лет после превращения дворца в музей его посетили 3,5 млн. человек, более 200 тыс. из них иностранные туристы.

В 1971 году в Рамсаре состоялась международная конференция по защите окружающей среды, итогом которой стало подписание Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц. Рамсарскую конвенцию подписали более 50-ти стран мира. Впоследствии к ней присоединились еще 68 стран мира.

Одним словом, Рамсар достаточно интересный, полный тайн город. Это место для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы и интересно провести отдых.