Все заболевшие COVID-19 в Еврейской автономной области России жили в одном селе - ФОТО

Все шесть человек в Еврейской автономной области (ЕАО), у которых подтвержден COVID-19, проживали в селе Амурзет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заболевших коронавирусом в регионе увеличилось с трех до шести. В числе первых инфицированных семейная пара с ребенком из села Амурзет, контактировавшая с заболевшим хабаровчанином. В области введен режим самоизоляции, а в Октябрьском районе, где проживала семья, - карантин.

"Все шесть подтвержденных случаев COVID-19 в ЕАО – из Амурзета… Сейчас все пациенты с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся в инфекционной больнице. Ситуация под контролем. Распространение инфекции было локализовано на раннем этапе в двух семьях", - говорится в сообщении.