Все пограничные пункты Ирана с Афганистаном функционируют

Все контрольно-пропускные пункты на границе Ирана с Афганистаном открыты и функционируют.

Все контрольно-пропускные пункты на границе Ирана с Афганистаном открыты и функционируют.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель иранской таможни Сейед Рухолла Латифи.

"Все пограничные пункты с Афганистаном, включая КПП "Милак", открыты, и торговля ведется через пограничные пункты страны", - цитирует его агентство IRNA.

10 августа глава ирано-афганской торговой палаты Хосейн Салими заявил, что торговое сообщение между Ираном и Афганистаном полностью приостановлено на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Афганистане.