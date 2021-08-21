О нас
Report Georgia
Аудио новости

Все пограничные пункты Ирана с Афганистаном функционируют

Все пограничные пункты Ирана с Афганистаном функционируют Все контрольно-пропускные пункты на границе Ирана с Афганистаном открыты и функционируют.
В регионе
21 августа 2021 г. 20:44
Все пограничные пункты Ирана с Афганистаном функционируют

Все контрольно-пропускные пункты на границе Ирана с Афганистаном открыты и функционируют.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель иранской таможни Сейед Рухолла Латифи.

"Все пограничные пункты с Афганистаном, включая КПП "Милак", открыты, и торговля ведется через пограничные пункты страны", - цитирует его агентство IRNA.

10 августа глава ирано-афганской торговой палаты Хосейн Салими заявил, что торговое сообщение между Ираном и Афганистаном полностью приостановлено на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Афганистане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranla Əfqanıstan arasındakı bütün sərhəd məntəqələri açıqdır

Самое важное

Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге Зефер йолу идут завершающие работы
Мафтун Аббасов: На ведущей в Шушу дороге "Зефер йолу" идут завершающие работы
19 августа 2021 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi