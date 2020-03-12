​Все госструктуры Грузии перешли на чрезвычайный режим работы

"Все государственные структуры Грузии перешли на 24-часовой, чрезвычайный режим работы в связи с короновирусом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, в частности, в чрезвычайном режиме работают министерства здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов.

Г.Гахария отметил, что Грузия готова к решению возникающих и растущих с каждым днем проблем, связанных с коронавирусом: "Мы должны быть готовы ответить на эти вызовы. Прежде всего, мы должны заботиться о пожилых людях, детях и друг о друге".

Отметим, что на сегодняшний день в соседней Грузии зарегистрировано 24 факта заражения коронавирусом. На карантине находятся 295 человек, в стационаре - 49 пациентов.