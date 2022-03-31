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ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск

ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск Генштаб ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.
В регионе
31 марта 2022 г. 09:56
ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск

Генштаб ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"Группа Сил обороны Украины продолжает вести оборонительную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. На всех направлениях успешно сдерживается наступление противника, на некоторых - ВСУ проводят успешные контратаки.

Объединенными силами в Донецкой и Луганской областях за сутки отражено 5 атак противника. Было уничтожено 10 российских танков, 18 бронемашин и 13 единиц автотехники, 15 артсистем", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Son sutkada 10 tank, 18 zirehli texnika, 15 artilleriya qurğusu məhv edilib"

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