ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск

Генштаб ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.

Генштаб ВС Украины за сутки уничтожили 7 воздушных целей российских войск - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"Группа Сил обороны Украины продолжает вести оборонительную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. На всех направлениях успешно сдерживается наступление противника, на некоторых - ВСУ проводят успешные контратаки.

Объединенными силами в Донецкой и Луганской областях за сутки отражено 5 атак противника. Было уничтожено 10 российских танков, 18 бронемашин и 13 единиц автотехники, 15 артсистем", - сказано в сообщении.