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ВС Украины за сутки сбили 29 иранских дронов Shahed

ВС Украины за сутки сбили 29 иранских дронов Shahed ВС России в ночь на 30 мая атаковали Украину, выпустив 31 дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131. Силы ПВО сбили почти все беспилотники.
В регионе
30 мая 2023 г. 09:52
ВС Украины за сутки сбили 29 иранских дронов Shahed

ВС России в ночь на 30 мая атаковали Украину, выпустив 31 дрон-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131. Силы ПВО сбили почти все беспилотники.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сообщается, что 29 БПЛА ликвидированы на подступах столицы и в небе над Киевом.

После полуночи в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Позже власти сообщили, что ВС РФ снова атакуют столицу дронами, а взрывы в городе - это работа ПВО. Эта атака стала 17-й по счету с начала мая.

Обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu son sutkada Rusiyanın 29 “Shahed” PUA-sını məhv edib

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