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ВС Украины за сутки сбили 10 БПЛА Shahed

ВС Украины за сутки сбили 10 БПЛА Shahed ВС России в ночь на среду, 2 августа, устроили массовую атаку Киева беспилотниками. ВС Украины за сутки уничтожили более 10 иранских беспилотников типа Shahed.
В регионе
2 августа 2023 г. 09:48
ВС Украины за сутки сбили 10 БПЛА Shahed

ВС России в ночь на среду, 2 августа, устроили массовую атаку Киева беспилотниками. ВС Украины за сутки уничтожили более 10 иранских беспилотников типа Shahed.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Очередная массированная атака противника ударными БПЛА. Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа Shahed. Группы дронов одновременно атаковали по нескольким направлениям. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены", - отметил он.

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