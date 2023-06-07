ВС Украины за сутки отразили более 30 атак ВС РФ на Луганскую и Донецкую области

За сутки ВСУ отразили более 30 атак российских войск на Луганскую и Донецкую области Украины.

За сутки ВСУ отразили более 30 атак российских войск на Луганскую и Донецкую области Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что ВС РФ продолжают попытки захватить эти украинские области.

На Марьинском направлении украинские бойцы отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг не атаковал, ограничившись артиллерийскими и авиационными ударами.

"На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел", – говорится в сегодняшней сводке.