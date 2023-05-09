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ВС Украины: ВС РФ применили запрещенные фосфорные бомбы в Бахмуте

ВС Украины: ВС РФ применили запрещенные фосфорные бомбы в Бахмуте ВС РФ применили запрещенные фосфорные бомбы в Бахмуте.
В регионе
9 мая 2023 г. 17:35
ВС Украины: ВС РФ применили запрещенные фосфорные бомбы в Бахмуте

ВС РФ применили запрещенные фосфорные бомбы в Бахмуте.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Противник в течение всей войны нарушил все возможные и невозможные правила ведения войны, в том числе и в применении оружия - от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов", - отметил он.

По его словам, противник продолжает попытки захватить Бахмут, в районе города за сутки были ликвидированы 166 российских военнослужащих, 206 - получили ранения.

"За эти сутки 375 раз обстреляли этот участок фронта разными видами ствольной артиллерии и РСЗО. Произошло 8 боестолкновений, в результате которых 166 человек были уничтожены и 206 получили ранения. Подбит вражеский танк Т-72, БМП, легкий бронированный тягач, БПЛА типа “Орлан-10” и 6 полевых складов с боеприпасами", - отметил он.

Также он подчеркнул, что у противника нет "снарядного голода", о котором заявлял владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"За эти сутки враг использовал в нашей операционной зоне - Бахмутское и Лимано-Купянское направления - более 34 тыс. боеприпасов. О каком снарядном голоде можно говорить?", - отметил Череватый.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna SQ: "Rusiya ordusu Baxmutda fosforlu bombadan istifadə edib"

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