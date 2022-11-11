ВС Украины вошли в город Херсон

ВС Украины зашли в Херсон.

ВС Украины зашли в Херсон.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

В херсонских соцсетях публикуются фото с ВСУ, предварительно, из Шуменского района города.

Отметим, что ВС РФ покинули город. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, ВС РФ завершили переброску подразделений и техники на левый берег Днепра, потерь нет.

Напомним, что глава Минобороны России Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег.