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ВС Украины вошли в город Херсон

ВС Украины вошли в город Херсон ВС Украины зашли в Херсон.
В регионе
11 ноября 2022 г. 15:36
ВС Украины вошли в город Херсон

ВС Украины зашли в Херсон.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

В херсонских соцсетях публикуются фото с ВСУ, предварительно, из Шуменского района города.

Отметим, что ВС РФ покинули город. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, ВС РФ завершили переброску подразделений и техники на левый берег Днепра, потерь нет.

Напомним, что глава Минобороны России Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег.

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