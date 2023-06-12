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ВС Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

ВС Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВС Украины уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием "Аллигатор".
В регионе
12 июня 2023 г. 20:00
ВС Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор

ВС Украины уничтожили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Ударный вертолет больше известен под названием "Аллигатор".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ. При этом не указывается на каком направлении фронта это произошло.

"Наши военнослужащие уничтожили еще один дорогостоящий ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces shoot down Russian Ka-52 helicopter

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