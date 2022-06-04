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ВС Украины сбили дорогостоящий российский БПЛА "Форпост"

ВС Украины сбили дорогостоящий российский БПЛА "Форпост" 4 июня украинские силы воздушного командования "Юг" сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".
В регионе
4 июня 2022 г. 16:49
ВС Украины сбили дорогостоящий российский БПЛА Форпост

4 июня украинские силы воздушного командования "Юг" сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в командовании "Юг".

"Вражеский БПЛА разведывал Черноморское побережье. Он оказался в Черном море после того, как украинские бойцы метко попали в него. "Форпост" является ценным беспилотным летательным аппаратом - его стоимость оценивается примерно в 7 млн долларов. Производитель этой техники - Израиль", - отметили в командовании.

"Форпост" принадлежит к классу тактических дронов, которые способны находиться в воздухе около 18 часов на расстоянии до 250 км, а также не только вести разведку, но и подсвечивать цели лазером для высокоточных боеприпасов.

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Версия на английском языке Expensive Russian drone shot down by Armed Forces of Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiyanın 7 milyon dollarlıq daha bir PUA-sını məhv edib

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