ВС Украины продвинулись на Донецком направлении

ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении.
Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, правоохранителями и военными.
"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть продвижение вперед на Донецком направлении", - отметил он.
Также Зеленский подчеркнул, что в течение суток ВС РФ выпустили по территории Херсонской области 26 управляемых авиационных бомб.