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ВС Украины продвинулись на Донецком направлении

ВС Украины продвинулись на Донецком направлении ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении.
В регионе
27 сентября 2023 г. 16:23
ВС Украины продвинулись на Донецком направлении

ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, правоохранителями и военными.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть продвижение вперед на Донецком направлении", - отметил он.

Также Зеленский подчеркнул, что в течение суток ВС РФ выпустили по территории Херсонской области 26 управляемых авиационных бомб.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces advance in Donetsk direction
Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Donetsk istiqamətində irəliləyiblər

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