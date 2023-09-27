ВС Украины продвинулись на Донецком направлении

ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении.

ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, правоохранителями и военными.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть продвижение вперед на Донецком направлении", - отметил он.

Также Зеленский подчеркнул, что в течение суток ВС РФ выпустили по территории Херсонской области 26 управляемых авиационных бомб.