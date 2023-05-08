ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории.

ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил командир подразделения Terra Николай Волохов с позывным "Абдула".

По его словам, подразделение приняло позиции в 4:30 и уже имеет хорошие новости для украинцев.

"Работаем, имеем результат - километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", - отметил он.