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ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории.
В регионе
8 мая 2023 г. 18:01
ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении

ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил командир подразделения Terra Николай Волохов с позывным "Абдула".

По его словам, подразделение приняло позиции в 4:30 и уже имеет хорошие новости для украинцев.

"Работаем, имеем результат - километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", - отметил он.

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