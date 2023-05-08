ВС Украины продвинулись на Бахмутском направлении, постепенно освобождая оккупированные территории.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил командир подразделения Terra Николай Волохов с позывным "Абдула".
По его словам, подразделение приняло позиции в 4:30 и уже имеет хорошие новости для украинцев.
"Работаем, имеем результат - километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", - отметил он.